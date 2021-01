Agression de Yuriy à Paris : neuf jeunes seront présentés à un juge samedi

et AFP

publié le 30/01/2021 à 00:47

Neuf jeunes seront présentés à un juge d'instruction ce samedi 30 janvier. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'agression de Yuriy, un adolescent de 15 ans, roué de coups dans la soirée du 15 janvier dans le quartier de Beaugrenelle, à Paris.

"À l'issue de leur garde à vue, huit mineurs et un majeur ont été déférés ce vendredi au tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ouverture d'une information judiciaire samedi", a annoncé le procureur de Paris, Rémy Heitz, dans un communiqué. Cette enquête a notamment été ouverte du chef de tentative d'homicide volontaire.

Dans sa note, le procureur de Paris rappelle que jeudi et vendredi, "onze mineurs, âgés de 15 à 17 ans, et un majeur, âgé de 18 ans, majoritairement domiciliés à Vanves (92), ont été placés en garde à vue des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime et vol en réunion". "Quatre des mineurs s'étaient spontanément présentés aux services de police", a-t-il précisé.

Une agression en réaction à une précédente rixe

"Ils sont soupçonnés d'avoir constitué un groupe afin de préparer une action collective violente à l'égard d'un autre groupe de personnes en réaction à une précédente rixe, d'avoir dans ce cadre commis des violences sur Yuriy et de lui avoir volé son téléphone portable", précise Rémy Heitz dans son communiqué.

Selon une source proche du dossier, Yuriy avait "un tournevis dans sa poche" lors de son agression. "La précédente scène de violence, ayant eu lieu le 10 janvier 2021 au Port Javel dans le 15e arrondissement de Paris, fait l'objet d'une enquête distincte confiée au 3e district de police judiciaire", a ajouté le procureur. Vendredi soir, il n'était pas possible de connaître l'issue de la garde à vue des trois derniers mineurs.