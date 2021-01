et Alice Moreno

publié le 29/01/2021 à 11:20

Jeudi 28 janvier, une conseillère Pôle emploi de Valence, dans la Drôme, a été assassinée par un homme, qui a également tué une DRH d'entreprise dans l'Ardèche le même jour. Arrêté et placé en garde à vue, l'assaillant semble également lié à un autre homicide et à une agression survenus deux jours plus tôt dans le Haut-Rhin.

"Le lien avec les faits de l'Est est désormais confirmé" mais "le suspect ne parle pas pour l'instant", a déclaré une source à l'AFP ce vendredi. C'est dans cette région Grand Est, mardi, qu'une femme travaillant comme DRH a été tuée par balle sur le parking de son entreprise à Wolfgantzen, près de Mulhouse.

Cet homicide avait été suivi de l'agression d'un homme, travaillant aussi dans les ressources humaines, attaqué chez lui à Wattwiller, dans le même département. L'homme armé l'avait raté avant de prendre la fuite dans une voiture rouge, la même couleur que celle du suspect de Valence. Ce DRH a formellement reconnu le suspect sur une photo et l'ADN prélevé correspond également, a déclaré une source proche de l'enquête à RTL ce vendredi.