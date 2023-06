Mardi 6 juin a lieu la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Quelque 250 actions sont prévues en France et 40.000 à 70.000 manifestants sont attendus à Paris. Le ministère de l'Intérieur mobilise 4.000 policiers et gendarmes pour éviter les débordements. Le restaurant La Rotonde, situé dans le VIe arrondissement de la capitale, s'inquiète.

Étiqueté restaurant préféré du couple Macron, il avait été pris pour cible en avril 2023 et il se trouve sur le parcours de la manifestation de ce mardi 6 juin. Quelques heures avant le passage du cortège, des fourgons de police stationnent déjà non loin de la brasserie. Les patrons, deux frères auvergnats, sont inquiets. Ces derniers jours, ils ont reçu des menaces et des appels injurieux.

"C'est une brasserie tout ce qu'il y a de plus classique", affirme un habitué. Pourtant, le 6 avril, le store du restaurant s'est enflammé au passage des manifestants. Le personnel ne comprend pas et précise que Jean-Luc Mélenchon lui-même vient parfois à La Rotonde.

Dès la mi-journée, un double cordon de CRS va se placer devant l'entrée et y restera tout l'après-midi. À Paris, la manifestation partira des Invalides à 14h pour se rendre jusqu'à la place d'Italie.

À écouter également dans ce journal

Grève - Peu de perturbations sont prévues dans les transports mardi 6 juin en Île-de-France. La RATP annonce un trafic normal, même si les RER C, D et certaines lignes du Transilien circulent moins. À Orly, un vol sur trois est annulé. À la SNCF, 9 trains sur 10 circulent.

Guerre en Ukraine - Volodymyr Zelensky a remercié ses troupes pour des gains territoriaux que Kiev revendique dans la région de Bahkmout. De son côté, Moscou affirme contrer une offensive d'envergure à l'est, dans la région de Donetsk.

Roland-Garros - La polonaise Iga Swiatek a gagné après l'abandon de son adversaire Lesia Tsurenko. La numéro 1 mondiale et tenante du titre affrontera en quarts de finale l'américaine Coco Gauff.

