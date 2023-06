Grève du 6 juin : écoles, transports, énergie… le point sur les perturbations

Une 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu mardi 6 juin. Selon les renseignements, 400.000 à 600.000 personnes pourraient manifester à travers la France. Cette journée de grève intervient deux jours avant le vote à l'Assemblée nationale de la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme des retraites.

À la SNCF, le trafic sera "légèrement perturbé" avec "9 trains sur 10 en circulation en moyenne nationale". Des perturbations sont à prévoir sur le réseau TER et sur les lignes TGV. Les voyageurs sont invités à vérifier les conditions de circulation de leur train dès 17h, lundi 5 juin.

En Île-de-France, la RATP annonce un trafic normal, mardi 6 juin. En revanche, la circulation de certaines lignes de Transilien sera légèrement perturbée, avec en moyenne 3 trains sur 4 ou 2 trains sur 3.

Dans les airs, la direction générale de l'aviation civile prévoit un trafic perturbé dans les aéroports de Paris-Orly, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse et Nantes. Un tiers de vols sont annulés au départ de Paris-Orly.

L'éducation, l'énergie et la santé mobilisés

Du côté de l'Éducation nationale, la FSU-SNUipp, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires, appelle les enseignants à la grève. Le SNES-FSU, syndicat majoritaire des collèges et lycées, lance également un appel aux manifestants. L'ensemble des syndicats enseignants se joignent à cet appel à la grève.

Dans le secteur de l'énergie, la Fédération nationale des mines et de l’énergie (FNME) CGT demande aux électriciens, aux gaziers et aux salariés de l'atome et du secteur minier de se mobiliser. Enfin, les syndicats du secteur de la santé, du milieu hospitalier public et du secteur privé, appellent à de nouvelles manifestations et à une grève, mardi 6 juin.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info