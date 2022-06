Roland-Garros : les statistiques folles sur Iga Swiatek

La polonaise de 21 ans, Iga Swiatek, a remporté son 35e match de suite, après avoir battu Cori Gauff, de 3 ans sa cadette, en finale de Roland-Garros. Une victoire en deux sets (6-1 6-3). Elle n'a pas perdu un match depuis le 16 février, face à la Lettone Jelena Ostapenko, et enchaîne les statistiques de très haut niveau.

La première d'entre elles est le nombre de victoires d'affilée. En effet, Iga Swiatek est la neuvième joueuse à enchaîner 35 victoires consécutives, rejoignant de très grands noms du tennis féminin : Martina Navratilova, Steffi Graf, Margaret Court, Chris Evert, Martina Hingis, Monica Seles, Venus Williams et Serena Williams. C'est la quatrième fois qu'une joueuse obtient une telle longévité depuis 1990.

En gagnant pour la deuxième fois Roland-Garros, la Polonaise devient la première joueuse multi-titrée à sur le tournoi depuis Serena Williams, qui y a gagné son 3e titre en 2015 et la plus jeune joueuse multi-titrée en Grand Chelem depuis Maria Sharapova, qui a remporté son 2e tournoi du Grand Chelem à l'US Open 2006, à l'âge de 19 ans.

Battant son adversaire du jour, en deux sets, elle remporte sa neuvième finale de suite sans perdre de set et en ne concédant que 5 jeux au maximum par match. Elle réussit, par la même occasion, à gagner son 6e tournoi d'affilée cette année après Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome. Par ailleurs, Iga Swiatek reste invaincue sur terre battue en 2022, avec 16 victoires pour 0 défaite.

