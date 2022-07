Les infos de 6h - Incendies en Gironde : "On est contents de rentrer chez nous", se réjouit une sinistrée

Les infos de 6h - Incendies en Gironde : "On est contents de rentrer chez nous", se réjouit une sini

Les infos de 6h - Incendies en Gironde : "On est contents de rentrer chez nous", se réjouit une sini

En Gironde, le retour des évacués à leur domicile se poursuit aujourd'hui, samedi 23 juillet. Elles rejoignent ainsi les 6.000 autres personnes qui ont également pu rentrer chez elles, le 21 juillet, notamment comme cela a été le cas pour une grande partie des habitants de Pyla-sur-Mer dans le Bassin d'Arcachon.

Aujourd'hui, ce sont près de 4.000 personnes du bourg de Cazaux à La-Teste-de-Buch qui sont autorisées à rentrer chez elle ce matin à partir de 9h. Parmi eux se trouve Marie-Françoise, âgée de 74 ans, pour qui ce retour est un énorme soulagement. "On est contents, on rentre chez nous, c'est ce qu'on attendait", déclare-t-elle. En effet, cette période d'évacuation et d'instabilité n'a pas été facile. "J'ai logé quelque temps chez ma belle-soeur mais il a fallu qu'on parte", détaille la sinistrée.

Marie-Françoise précise que la première chose qu'elle va faire en rentrant dans sa maison sera de "vérifier un peu partout". Elle confie également que ce qui a été le plus dur pour elle était de ne pas se sentir chez soi, "on n'est pas à l'aise", s'est-elle exprimée.

À écouter également dans ce journal

Tour de France - Christophe Laporte, le coureur français de la Jumbo-Visma, a remporté hier, vendredi 22 juillet, la 19e étape à Cahors. Il s'agit de la première victoire d'étape française de cette édition.

Vacances d'été - La journée est classée rouge dans le sens des départs et même noire en Auvergne-Rhônes Alpes par Bison Futé. Ce sera également bouché sur la côte méditerranéenne dans le sens des retours.

Covid-19 - Le gouvernement s'oppose au retour des soignants non-vaccinés contre le covid. Le ministre de la Santé, François Braun, suit les recommandations de la Haute autorité de la santé qui est favorable au maintien de la vaccination obligatoire pour les soignants.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info