Les infos de 8h - Incendies en Gironde : "Je suis rentré chez moi et j'ai fondu en larmes", confie un pompier

Le caporal Alexandre Anso fait partie des 2.000 pompiers mobilisés sur les feux en Gironde depuis 9 jours éreintants. Il a seulement 34 ans et c'est l'un des premiers à être arrivé sur place. Au micro de RTL, il raconte son quotidien.

"Personne ne peut être préparé à un incendie aussi énorme. On est monté à 50°C, voire 60°C dans la cabine du camion. Les bouteilles d'eau sont chaudes et ça nous brûle la gorge quand on les boit. On était les premiers sur place au camping et c'était désastreux. Il pleuvait des bouteilles de gaz et croyez-moi qu'on se sent tout petit face à ces éléments-là".

Même s'il rentre vers 12h30 chez lui, Alexandre Anso explique : "C'est une adrénaline tellement importante et des émotions tellement fortes que j'ai trouvé le sommeil qu'à partir de 19h-20h. Et ce matin, réveil 5h. On n'y peut rien, on est là. Même sur nos jours de repos, on se porte volontaire". "On veut aller 'au chagrin', comme on dit chez les pompiers", assure le caporal.

"Je pense que c'est une aventure humaine à vivre dans une carrière de pompier, même si c'est dramatique. Cette expérience restera à jamais gravé dans ma mémoire", assure le pompier. "Hier, je suis rentré chez moi et j'ai fondu en larmes parce que l'on sait très bien que la Gironde qu'on a connue en début de mois et pendant toutes ces années n'est plus du tout là. C'est grave, très grave", s'émeut Alexandre Anso.

À écouter également dans ce journal

