Tour de France 2022 : Christophe Laporte signe la 1re victoire d'étape française à Cahors

Il aura fallu attendre l'antépénultième étape, mais le cyclisme français la tient sa victoire d'étape sur le Tour de France 2022. Christophe Laporte, 6e de la "e étape et 4e le lendemain, a devancé le sprint massif attendu à Cahors pour devancer le Belge Jasper Philipsen et l'Italien Alberto Dainese de une seconde à Cahors, terme de la 19e étape, vendredi 22 juillet.

Le coureur de la Jumbo-Visma (chez Cofidis de 2014 à 2021), l'équipe du maillot jaune et futur vainqueur (sauf énorme incident) Jonas Vingegaard s'offre à 29 ans son premier succès sur un grand tour. Natif de la Seyne-sur-Mer, Laporte dispute son huitième Tour de France. La dernière victoire d'un Français sur la Grande Boucle était celle de Julian Alaphilippe dès le premier jour l'an passé à Landerneau.

Il s'agit de la cinquième victoire d'étape de la Jumbo-Visma sur ce Tour après celles de Wout van Aert à Calais et à Lausanne, celles de Jonas Vingegaard au Granon et à Hautacam. L'équipe néerlandaise a encore deux chances lors des deux dernières étapes, lors du contre-la-montre de Rocamadour samedi 23 juillet et le lendemain sur les Champs-Élysées.

Au sortir des Pyrénées, le peloton a contrôlé l'échappée lancée dès les premiers kilomètres avant une brève interruption vers le trentième kilomètre due à une nouvelle manifestation, pacifique, de militants climatiques revendiquée par le mouvement Dernière rénovation.

Les équipes des sprinteurs ont tenu la laisse très courte aux échappés. L'Américain Quinn Simmons, le Slovène Matej Mohoric, le Néerlandais Taco van der Hoorn et le Danois Mikkel Honoré, accompagnés dans un premier temps par l'Allemand Nils Politt, ont disposé d'une avance maximale inférieure à une minute et demie.

Pogacar a testé la vigilance de Vingegaard

Vent de côté, Simmons, ex-champion du monde juniors et benjamin de l'épreuve (21 ans), a poursuivi seul l'effort à l'entrée des 50 derniers kilomètres et a ouvert la course jusqu'aux 35 kilomètres. Hormis une accélération de Pogacar, qui a testé la vigilance de Vingegaard, le final a été animé par un trio formé du Français Alexis Gougeard, du Belge Jasper Stuyven et du Britannique Fred Wright dans les trente derniers kilomètres.

Dans le faux-plat montant menant à l'arrivée, Laporte, qui avait bénéficié de l'aide du Belge Wout van Aert transformé en équipier, a surgi en vue de la flamme rouge du dernier kilomètre. Il a porté ensuite son démarrage aux 600 mètres pour résister au retour des poursuivants.

"L'équipe m'a fait confiance aujourd'hui", a commenté le Varois. "Wout m'a dit : 'C'est pour toi aujourd'hui'. La dernière fois qu'il m'a dit ça, c'était à Paris-Nice", en mars, quand Laporte avait gagné la première étape.

