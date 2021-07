Crédit : Álex Cámara / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Accusés de racisme anti-asiatique dans une vidéo datant de 2019 mais diffusée ce lundi 5 juillet sur les réseaux sociaux, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont dans la tourmente. Dans cette vidéo en question, on y voit les deux footballeurs tenir des propos insultants et se moquer des employés japonais présents lors d'une tournée du Barça en Asie.

Malgré les excuses publiques des deux Français, Rakuten, l'entreprise japonaise et principal sponsor du FC Barcelone, demande des comptes au club catalan. Konami, le célèbre éditeur de jeux vidéo a même résilier le contrat de Griezmann, son ambassadeur, ce jeudi 7 juillet.

En proie à de grandes difficultés financières et contraint d'alléger sa masse salariale, le Barça peut-il se servir de cette polémique pour se séparer des deux Français ? Pour prolonger le contrat de Lionel Messi, les dirigeants catalans cherchent à tout prix à faire des économies et la résiliation de certains contrats fait parti des objectifs. Ce scandale pourrait donc être une aubaine pour se délester des salaires faramineux de Griezmann et Dembélé.