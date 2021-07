Marins, plaisanciers ou vacanciers en Bretagne… Ouvrez l'œil. Les voleurs ne prennent pas de vacances. La semaine dernière, sept hommes ont été interpellés en Roumanie. Ils sont soupçonnés d'avoir volé des moteurs de bateau sur le littoral breton, pour la plupart des navires de plaisance amarrés au port.

Depuis, Gérard Villette, le président de l'association des plaisanciers de Port Haliguen dans la baie de Quiberon, veut sensibiliser les propriétaires de bateaux.

"À Port Haliguen, il y a les plaisanciers vigilants. C'est une charte que l'on distribue à tous les plaisanciers. Quand on est plaisancier vigilant, on doit être attentif à tout ce qu'il se passe autour de son bateau et le bateau des voisins", explique-t-il.

Gérard Villette appelle chacun à plus de vigilance pour repérer les individus susceptibles de commettre un vol. "Il vient en repérage. C'est quelqu'un qui va faire des allers et venues très discrètement avec un regard de gauche à droite. Quelques fois, ils font des marques. Les moteurs sont déjà boulonnés. Cela ne peut se faire que de nuit. J'ai le téléphone de la capitainerie et celui des gendarmes de la brigade nautique.

Aucun bateau n'est à l'abri d'être la cible des voleurs. "Tout se vole. Les petits comme les gros moteurs. Même les accessoires de moteur. Depuis un bon mois, Port Haliguen a mis en marche des caméras. Ça va être plus difficile pour les malfrats."

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Face au rebond de cas positifs et à la progression du variant Delta, l'Académie nationale de Médecine recommande la vaccination obligatoire pour tous les Français de plus de 12 ans afin d'atteindre l'immunité collective.

International - C'est le jour-J pour le milliardaire Richard Branson qui va passer quelques minutes en apesanteur à bord d'un vaisseau de Virgin Galactic, sa société. C'est le premier vol de tourisme spatial. Dans quelques jours, ce sera le tour de Jeff Bezos.

Cyclisme - 15e étape du Tour de France ce dimanche. Une étape de montagne dans les Pyrénées sur laquelle le Français Guillaume Martin, qui est passé de la 9e à la 2e place samedi, est très attendu.