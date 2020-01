publié le 17/01/2020 à 06:50

Cela fait plus d'un demi siècle que son restaurant affichait fièrement 3 macarons, mais c'est la fin d'un mythe pour la famille Paul Bocuse.

L'Auberge du Pont de Collonges, situé sur les bords de Saône est sur le point d'être rétrogradée, deux ans quasiment jour pour jour après la mort de Paul Bocuse. Le guide Michelin s'apprête à retirer une étoile à cet établissement qui en compte 3 depuis 1965.

"C'est très triste pour l'équipe qui reprend le flambeau à Collonges. La perte d'une étoile est toujours vécue comme un échec qui peut vous marquer toute une vie", a réagi George Blanc, chef 3 étoiles à Vonnas, dans l'Ain et ami de longue date de Paul Bocuse. "Paul, c'est le gardien du temple de la grande cuisine classique tricolore. Le Guide Michelin, on y pense chaque jour, c'est une pression (...), on peut être déclassé tous les ans".

D'importants travaux de rénovation sont par ailleurs sur le point de s'achever et le restaurant doit rouvrir après trois semaines de fermeture, le 24 janvier, trois jours avant la sortie officielle du nouveau Guide Michelin.

