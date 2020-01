publié le 16/01/2020 à 19:09

Au 43e jour de grève dans les transports et avant le départ de la manifestation parisienne, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a martelé que la "détermination est toujours aussi grande", ce jeudi 16 janvier.

Philippe Martinez a lui estimé qu'après les transports, "il faut (...) que d'autres professions entrent dans le mouvement", il s'est aussi réjoui du fait que "le nombre de grévistes, y compris à la SNCF, rebondit". 'Il n'est jamais trop tard pour faire céder un gouvernent", a-t-il déclaré.

Mais quelque soit la source,les manifestations ont réunit nettement moins de personnes. Et comme un avertissement au noyau dur des grévistes, Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF a estimé à "près d'un milliard d'euros de perte", le coût de cette grève. Selon lui, plus le mouvement durera et plus le prix à payer pour l'ensemble des cheminots sera douloureux.

À écouter également dans ce journal

Grève SNCF - Le groupe ferroviaire a estimé un manque à gagner causé par la grève d'environ un milliard d'euros ce jeudi 16 janvier. Un plan d'économie devrait être mis en place en février.

Économie - L'entreprise Remade (une société vendant des smartphones reconditionnés) a trouvé un repreneur britannique. Mais 211 des 328 salariés de l'entreprise vont être licenciés.



Politique - La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a d'ores-et-déjà annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, pour la troisième fois consécutive.