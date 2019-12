Michelin : Marc Veyrat perd son procès contre le guide après la perte de sa 3e étoile

et AFP

publié le 31/12/2019 à 15:37

"La guerre n'est pas finie. C'est une injustice totale", a réagi sur RTL Marc Veyrat. Déchu de sa troisième étoile, le chef de la Maison des Bois à Manigod (Haute-Savoie) avait saisi la justice pour connaître les raisons de cette rétrograde. Marc Veyrat a finalement été débouté par le tribunal ce mardi 31 décembre. Il compte faire appel.

Le chef et sa société SCS Marc Veyrat "ne produisent aucune pièce relative à l'existence d'un dommage et à la réalité de leur préjudice", a souligné le tribunal de grande instance de Nanterre dans sa décision en référé.

Un an après l'avoir obtenue, la troisième étoile de la Maison des Bois lui a été retirée. Le cuisinier considérait que le guide rouge avait fait "une erreur" et demandait un euro symbolique de réparation. Marc Veyrat s'était également dit "en dépression" après la perte de cette 3e étoile.

Les pièces produites par Veyrat jugées insuffisantes

"On ne vient pas interdire la critique, on veut vérifier que des critères existent et qu'ils ont été appliqués en l'espèce", avait expliqué à l'audience l'avocat du cuisinier, Emmanuel Ravanas.

Le tribunal a cependant estimé que les pièces produites par Marc Veyrat étaient "insuffisantes à démontrer l'existence d'un motif légitime de nature à justifier qu'il soit porté une atteinte disproportionnée à l'indépendance d'évaluation constitutive de la liberté d'expression des inspecteurs du guide". Et de rappeler que cette liberté était "garantie" par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

"J'irai jusqu'au bout"

Joint par RTL, Marc Veyrat a déclaré "s'y attendre", même s'il aurait aimé que le Michelin avoue avoir fait une erreur. Le chef a décidé de faire appel de la décision de justice et a réitéré sa volonté de ne plus apparaître du Guide rouge. "J'irai jusqu'au bout", a-t-il affirmé, "je vais pas me laisser faire".