Colombie : un ingénieur français de Thales assassiné en pleine rue à Bogota

publié le 03/12/2019 à 17:58

Un ingénieur français de Thales a été tué par balle lundi 2 décembre au soir en pleine rue dans un quartier huppé de Bogota par un tueur qui a ensuite pris la fuite, a-t-on appris mardi auprès de la police colombienne et de l'ambassade de France.



Le tueur "est arrivé par derrière", visant "uniquement" la victime, avant de s'enfuir, a indiqué une source policière à l'AFP. D'après l'ambassade, il s'agit d'un ingénieur français de 45 ans "en mission" à Bogota pour le groupe de technologie et de défense français. À l'heure actuelle se déroule à Bogota le salon Expodefensa consacré à la défense et à la sécurité.



"Nous écartons l'hypothèse d'un vol. D'après les éléments dont nous disposons il s'agit d'un assassinat perpétré par un tueur à gages", a expliqué le major Robert Mendez, commandant de la police du quartier de Chapinero.

Selon la source policière interrogée par l'AFP, la victime, dont l'identité n'a pas été révélée, "devait rentrer" mercredi. Le major Mendez a indiqué que l'homme était déjà venu en Colombie en 2017 et qu'il n'avait "jamais rencontré de problèmes avec quiconque, lors de son séjour" dans le pays sud-américain.



Thales a fait part de son "immense et profonde tristesse" et a précisé que le collègue avec lequel se trouvait la victime a été "immédiatement pris en charge par les autorités compétentes et la direction de Thales sur place". Le groupe précise qu'une équipe "a été dépêchée sur place et est en contact permanent avec les autorités locales compétentes et le corps diplomatique".