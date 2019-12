et AFP

publié le 03/12/2019 à 22:15

Comme un "avant-goût" de cette journée noire du jeu 5 décembre, certaines perturbations commenceront dès le mercredi 4 au soir, notamment dans les transports. En effet, la SNCF a écrit lundi 2 décembre sur Twitter, qu'"en raison d'une grève nationale interprofessionnelle, le trafic SNCF sera très perturbé sur l'ensemble du réseau à partir du mercredi 4 décembre à 19h00. SNCF recommande aux voyageurs de reporter leur déplacement".

Le RER C sera "très perturbé sur l'ensemble du réseau" à partir de 19h00 est-il encore écrit. Le RER E quant à lui, ne circulera plus à partir de cet horaire. Côté Transilien, le service ne sera plus assuré sur la ligne P à partir de 19 heures. Jeudi, seul 10% du trafic sera assuré par la SNCF, a annoncé lors d'une conférence de presse la porte-parole du groupe Agnès Ogier.

En ce qui concerne les TER, seuls 3% des trains circuleront sur l'ensemble des territoires. Des bus de substitution seront mis en place à certains endroits, pour assurer "23% des liaisons habituelles", a indiqué Agnès Ogier, qui précise que les régions les plus touchées par la grève au niveau des TER seront la Bretagne et l'Occitanie, où le trafic sera quasiment nul.

► Retrouvez toutes les prévisions de trafic pour le 5 décembre.