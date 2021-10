Les infos de 6h - Fin du changement d'heure en Europe : un dossier encore en suspens

Encore raté, ça ne sera pas pour cette année. Le dossier du changement d'heure, pourtant acté par le Parlement européen en 2019, n'est plus sur le haut de la pile à Bruxelles. Pour franchir la dernière étape, les États membres doivent se mettre d'accord afin d'éviter de créer un patchwork européen car il faut en effet harmoniser les trois fuseaux horaires présents en Europe, du Portugal à la Grèce.

Il faut éviter que d'une frontière à l'autre, dans un même fuseau, certains pays restent à l'heure d'été et d'autres à l'heure d'hiver. Par exemple, l'Allemagne préfère l'heure d'été tandis que le Danemark ou encore les Pays-Bas souhaitent garder l'heure d'hiver.

Ces différences rendent impossible une bonne coordination des transports et il est également difficile d'imaginer que les travailleurs frontaliers changent d'heure deux fois par jour. Le dossier existe toujours, officiellement il n'est pas enterré mais on sait également qu'à Bruxelles, des dossiers sont au point mort depuis plus de vingt ans. Avec la crise du Covid-19, le Conseil européen ne s'est toujours pas prononcé sur l'harmonisation de l'heure légale.

À écouter également dans ce journal

International - Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden se sont entretenus pour la première fois en tête à tête depuis la crise diplomatique des sous-marins australiens, vendredi 29 octobre, à Rome. Emmanuel Macron a notamment mis en avant le "partenariat" franco-américain.



Société - Le candidat écologiste à la présidentielle 2022 Yannick Jadot a annoncé, vendredi 29 octobre, sa volonté d’interdire la pratique les week-ends et lors des vacances scolaires. "Il faut que la nature soit accessible à tout le monde", a-t-il justifié.

Football - Mené à la pause après un but de Jonathan David (31e) venu récompenser un premier acte dominé par le Losc, le Paris Saint-Germain a su renverser la situation en fin de match grâce à Marquinhos (73e) et Angel Di Maria (87e) pour remporter ce très beau choc de la 12e journée de Ligue 1 (2-1). Les Parisiens restent en tête du championnat.