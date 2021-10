Changement d'heure : les horlogers de Paris sur le pont avant le jour J

Ce sont 599 pendules qui sont installées dans les édifices parisiens. Parcourant les églises, les mairies et les écoles, c'est un service entier d'horlogerie et six remonteurs d'horloges qui sont employés au service de la capitale française. Certains grimpent à tous les clochers de Paris et d'autres restent à l'atelier pour réparer les horloges abimées. RTL a rencontré Antoine Walter, horloger au service de la mairie de Paris depuis 20 ans dans son atelier.





Dès 7h du matin, Antoine est penché sur son établi, une lampe éclaire son poste de travail, lunette sur le nez. Il assemble minutieusement pièce par pièce un système d’horlogerie en laiton. "Alors aujourd'hui je travaille sur une horloge, de type carré, qui va indiqué l'heure dans l'ancienne mairie du 1ier arrondissement" détaille Antoine Walter.



Dans l’atelier, des dizaines d’horloges analogiques ou mécaniques sont entreposées ou accrochées sur les murs. Sur une carte de Paris, des punaises jaunes indiquent la centaine d’horloges dont doit s’occuper le service. "Là on est dans l'antre de la restauration des horloges de la ville de Paris." débute-t-il.

On parle souvent de la ville lumière, mais derrière les lumières se cachent des cadrans. Antoine Walter, horloger au service de la mairie de Paris.

"Ici, on va pouvoir redonner une seconde jeunesse à tout système horloger, qui soit mécanique, très ancien, plus moderne ou même très moderne." énumère Antoine Walter.



Cette année, ce service horlogerie unique en France fête ses 100 ans. "En 1921, la ville de Paris décide de reprendre en régie l'organisation de toutes ses horloges. Que ca soit le Sénat, l'Assemblée nationale, les différentes mairies d'arrondissement et les différents lycées." rappelle l'horloger. Puis il ajoute : "L'idée à l'origine était d'électrifier tous les bâtiments pour imposer une horloge électrique. Et en fait, l'horloge publique est encore importante aujourd'hui."

Même si on a des téléphones, les gens vont se référer à cette horloge publique. Antoine Walter, horloger au service de la mairie de Paris.

Ce sont toutes ces raisons qui poussent Antoine et ses 6 collègues dans le tour de la ville pour remonter les horloges, chaque semaine. Direction aujourd’hui le dernier étage de la mairie. Ici, trône la plus imposante et la plus prestigieuse des horloges publique de la ville, une pièce de bronze, d’acier et de letton. Elle est monumentale.



"On a un balancier angulaire qui oscille de droite et de gauche qui fait fonctionner l'horloge pour qu'elle puisse indiquer l'heure. On la situe à 1898 puisqu'elle a été créée pour l'exposition universelle de Paris." explique Antoine Walter avec précision.

Objectif : remonter le poids de l’horloge de la plus prestigieuse horloge de Paris

"Si le poids touche le sol, l'horloge n'a plus d'énergie et donc elle s'arrête. En fait, on a un câble en acier qui va s'enrouler autour de cet axe ce qui va continuer à donner l'énergie au mécanisme." démontre-t-il.

Quelques marches plus haut, Antoine accède au cadran monumental, il retire la vitre chiffre 3, passe sa main pour vérifier la position des aiguilles. "Et en plus de ça, on a une vue sur le parvis et sur les anneaux olympiques. C'est le côté vraiment magique et extraordinaire de notre travail !" s'exclame l'horloger.

Direction ensuite la bibliothèque de la garde républicaine pour Antoine. Le rituel est bien rôdé depuis 20 ans. Mais dans ces lieux d’exceptions, Antoine est sûr qu'il ne se lassera jamais.

Antoine Walter, horloger au service de la mairie de Paris depuis 20 ans. Crédit : Nérissa Hemani