Changement d'heure : quels effets sur la santé ?

C'est un événement biannuel qui a été réinstauré en 1976 en France. Malgré une volonté d'y mettre fin, le passage à l'heure d'hiver aura bien lieu ce dimanche 31 octobre. À 3h du matin, il sera de nouveau 2h. Une seule heure de sommeil, certes, mais qui peut venir bousculer notre cycle naturel.

Comme le souligne Gisela Helfer, professeure en physiologie à l'université de Bradford en Angleterre, dans un article de The Conversation, notre corps fonctionne avec le rythme circadien. C'est lui qui contrôle, sur un cycle 24 heures, les périodes de repos, de fatigue, de faim, d'efficacité. Notre organisme va ainsi progressivement se mettre en activité dans les heures qui précèdent le réveil. Une modification, bien que légère, n'est pas sans conséquence.

Concrètement, ce rythme influe sur la "pression artérielle, le rythme cardiaque, la température corporelle, les cycles veille-sommeil et même l'humeur et l'attention", comme l'explique Véronique Fabre, chargée de recherche au laboratoire Neurosciences Paris Seine-IBPS, dans un dossier de Sorbonne Université. Le passage à l'heure d'été est particulièrement important, dans la mesure où il prive d'une heure de sommeil et peut entraîner "une chute de l'attention, occasionner de la somnolence, de la nervosité ou dégrader l'humeur".

Des risques de maladies augmentés

Une étude de juin 2020 publiée dans la revue scientifique PLOS Computational Biology souligne l'existence de quatre risques "proéminents" pour la santé : les maladies cardio-vasculaires, comme les AVC, les blessures, les troubles mentaux et comportementaux, et des maladies liées au système immunitaire comme la gastro-entérite.

Autre difficulté : les accidents de la circulation. "Le passage à l'heure d'hiver entraîne chaque année une recrudescence des accidents des piétons", explique le site du gouvernement sur la sécurité routière. Un problème provoqué par une baisse de la luminosité.