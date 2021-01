publié le 31/01/2021 à 06:50

C'est une des promesses faîtes par Jean Castex lors de sa prise de parole, vendredi 29 janvier. À l'issue du Conseil de défense sanitaire, le Premier ministre a assuré que les policiers et gendarmes seraient pleinement mobilisés contre les fraudeurs, qui "ne sauraient ruiner les efforts de tous.". En évoquant les dérives des comportements observées, il a donc promis de "la fermeté".

Les contrôles du couvre-feu sont donc renforcées sur l'ensemble du territoire et en particulier à Paris comme ce fut le cas dans la soirée de ce samedi 30 janvier, à la place d'Italie. Le commissaire Pierre-Yves Détombe détaille de cette opération : "On a reçu des instructions du préfet de police et on multiplie le nombre de patrouilles, sachant que tout policier sur la voie publique est amener à procéder à des contrôles Covid tout au long de sa vacation".

"On organise cette opération avec plus de moyens et elle est plus ciblée sur certains quartiers qui pourraient éventuellement poser des difficultés" ajoute-t-il en précisant que "l'objectif est de faire respecter la règle sanitaire". Pierre-Yves Détombe souligne que "la grande majorité de nos concitoyens respectent ces règles" et explique que "notre action est menée sur les 5 à 10% de nos concitoyens qui manquent de civisme".

