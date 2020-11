Confinement : des contrôles de police dans les supermarchés

publié le 05/11/2020 à 15:50

Certains rayons sont vides, d'autres parfois condamnés. C'est un ordre du gouvernement : avec le retour du confinement, les rayons considérés comme "non essentiels" doivent fermer dans les supermarchés. Et les autorités ne rigolent pas. Dans l'Aude la préfecture a effectué des contrôles mercredi 4 novembre, notamment dans le Leclerc de Carcassonne.

"Les clients ne doivent pas se servir et si les clients se servaient, nos hôtes et hôtesses de caisse doivent faire le contrôle. Sur le rayon droguerie, parfumerie, hygiène, ce sont des produits essentiels selon la liste qui nous a été communiquée", explique Laurent Boissonade, directeur de l'hypermarché.

Quant au rayon des jouets, il fait l'objet de la convoitise de nombreux clients, souvent déçus et parfois en colère de ne pas pouvoir en profiter : "On préfère voir les produits que de les commander sur internet. Les enfants regardent, ça leur donne envie mais voilà", déplore une femme. En raison de ce dispositif, le directeur du magasin estime entre 30 et 40% la baisse de son chiffre d'affaires.