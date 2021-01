Seine-Saint-Denis : des policiers épinglés pour avoir fait la fête au commissariat

publié le 28/01/2021 à 12:42

En octobre dernier, le préfet de la région Centre-Val de Loire l'assurait : "La bamboche, c'est fini". C'était à l'heure de demander à la population de stopper les regroupements festifs. Depuis, les bars et autres restaurants, sont fermés, et les discothèques ne sont plus autorisées à rouvrir. Mais visiblement le message n'est pas arrivé aux oreilles des policiers d'Aubervilliers, qui ont été trahis par une vidéo.

Le weekend dernier, dans leur commissariat, ils étaient une trentaine à fêter le départ d'une collègue au mépris des règles sanitaires, jusqu'au petit matin. La fête a violé au moins trois interdictions, dont celle de se réunir à plus de 6 personnes, dans cette petite salle de repos.

Une enquête administrative a été lancée, après la publication de la vidéo par Loopsider. Des sanctions vont être prises à l'encontre des policiers. Cette fête rappelle celle, géante, organisée par les élèves de l'école de police de Nîmes en octobre, et pour laquelle Gérald Darmanin avait demandé l'exclusion des personnes impliquées.