publié le 30/09/2020 à 07:15

Ce fut l'une des régions les plus meurtries par la pandémie de Covid-19, et pourtant aujourd'hui la métropole de Strasbourg semble la moins en danger, alors que la plupart des grandes villes françaises sont confrontées à un afflux de contaminations.

À Strasbourg, pas de fermeture des bars à 22h car les indicateurs restent pour l'instant dans le vert. Mais les patrons de bar restent vigilants à l'image de Jacques, gérant d'un bar à tapas : "Dans nos établissements, on consomme de manière contrôlée, s'il y a des problèmes, on sanctionne de manière individuelle. Il ne s'agit pas de foutre en l'air une économie. Un établissement comme le mien qui fait du bar de nuit le samedi, c'était 4.000 euros de chiffre d'affaire avant le Covid-19, et 2.500 euros quand on enlève le côté dansant, ce qui nous permet tout juste de ne pas perde d'argent."

Pour ce restaurateur, la fermeture à 22h est équivalente à la fermeture totale en terme de pertes : "Si on nous fermait à 22h, on tomberait à un chiffre d'affaire de 1.000 euros par soir, autant être fermé car c'est là qu'on perd beaucoup d'argent".

À écouter également dans ce journal...

Mort de Victorine Dartois - En Isère, les premiers examens du corps de la jeune femme de 18 ans retrouvé lundi 28 septembre dans un ruisseau, à Villefontaine (Isère), n'ont pas permis de découvrir les causes du décès. Une autopsie doit avoir dans les prochains jours.



Attaque à Paris - L'auteur de l'attaque au hachoir a été mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste, après avoir reconnu son mensonge sur son nom et son âge. Il aurait en réalité 25 ans et non 18 ans comme il l'avait annoncé dans un premier temps.



États-Unis - Échanges très tendus cette nuit lors du premier débat télévisé entre les deux candidats à la maison Blanche, Joe Biden et Donald Trump. Le démocrate a attaqué le président sur sa gestion de la crise sanitaire. Trump a répondu sur la passivité de Biden dans sa vie de sénateur. L'élection présidentielle se tiendra dans un peu plus d'un mois.