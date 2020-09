publié le 29/09/2020 à 07:04

Stupeur à Villefontaine, en Isère. Le corps de Victorine Dartois, 18 ans, a été retrouvé immergé dans un ruisseau en contrebas d'une route départementale. La jeune femme avait disparu samedi 26 septembre alors qu'elle se rendait chez ses parents en fin d'après-midi.

Sa sœur aînée avait donné l'alerte sur Facebook. Ce week-end, plus de 300 personnes du village avaient participé à une battue pour retrouver la disparue. "Un examen externe n’a pas permis de déterminer les causes de son décès", a indiqué lundi la procureure de Vienne Audrey Quey lors d'une conférence de presse. Elle a également lancé un appel à témoins. Une enquête est ouverte pour séquestration, enlèvement et homicide volontaire.

Du côté de la famille, sa tante, Patricia, est dévastée. "Je suis sans mot. C'est une situation dramatique, je ne comprends pas qu'on puisse agir de la sorte. J'espère qu'ils arrêteront celui ou ceux qui lui ont enlevé la vie et qui ont brisé toute une famille. Pourquoi et qui a fait ça ? Elle avait 18 ans, qu'est-ce que vous voulez dire de plus. C'est affreux. Elle a rencontré sur son chemin quelqu'un qui ne fallait pas".

