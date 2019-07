Les infos de 6h - Conforama : la direction et les syndicats se rencontrent ce jeudi 11 juillet

publié le 11/07/2019 à 06:48

La direction et les syndicats de Conforama se rencontrent ce jeudi 11 juillet à Torcy en Seine-et-Marne. Le groupe a annoncé début juillet la fermeture de 32 magasins et la suppression de 1.900 postes sur 9.000 en France. Le directeur général a été licencié avant-hier.

Depuis l'annonce, les deux parties n'avaient pas pu se voir. La direction avait donc dû envoyer les informations par mail aux représentants du personnel pour donner les détails de cette restructuration du groupe. Ce matin, les syndicats pourront enfin discuter des modalités autour des suppressions de poste et des mesures d'accompagnement qui seront prévues pour les salariés. Plan de départ volontaire ou reclassement, les négociations ne font que commencer.

Les syndicats soupçonnent la direction de sous-estimer le nombre de magasins qui devraient fermer. Contactée par RTL, la direction confirme que 76 magasins sont déficitaires et feront mesure d'optimisation pour redevenir rentables. En revanche, elle dément fermement tout projet secret et maintient que 32 magasins seront bel et bien fermés.

