Les infos de 12h30 - Conforama : une casse plus importante que prévue ?

publié le 10/07/2019 à 13:19

Conforama a annoncé lundi 1er juillet la suppression de 1.900 postes et la fermeture de 32 magasins en 2020. Mais la casse pourrait être plus importante que prévue.

Les salariés ont appris que leur directeur général avait été écarté, mercredi 9 juillet. Franck Deshayes était directeur depuis plus d'un an et il connaissait très bien Conforama puisqu'il travaillait dans l'entreprise depuis 2015. Les syndicats craignent que le plan soit bien plus conséquent qu'annoncé, ce qui plonge les salariés dans l'incertitude.



"Je peux émettre l'inquiétude qu'il y aura une deuxième vague. Il y a 76 magasins qui ont été identifiés déficitaire et en danger, tout est flou, tout est dans le vague et c'est plutôt inquiétant. C'est surtout un devoir de loyauté et de transparence que la direction générale doit avoir à l'égard de tous les salariés" a déclaré Saida Bouaira, déléguée CFE-CGC.

Les syndicats comptent bien interroger la direction qu'ils n'ont pas pu voir début juillet. Ils souhaitent savoir si les suppressions de postes annoncées sont bien les seules prévues pour le moment. Et si le nombre de magasins voués à fermer n'évoluera pas dans les deux ans.

À écouter également dans ce journal

Lyon - Des convoyeurs de fonds braqués ce matin sur l'autoroute A43 près de Lyon. Ils ont d'abord été pris en étau par deux véhicules puis dévalisés. Les assaillants étaient lourdement armés de fusils d'assaut. Ils sont actuellement en fuite.

Homéopathie - Le remboursement est bientôt fini. Agnès Buzyn est venu le confirmer sur RTL ce matin. Dès le 1er janvier 2020, les granules ne seront plus remboursés qu'à hauteur de 15%, et en 2021 il n'y aura plus de remboursement du tout.

Tour de France - Une nouvelle étape est prévue pour cet après-midi, de Saint-Dié-des-Vosges direction Colmar. 175,5 km au programme. Julien Alaphilippe est toujours détenteur du maillot jaune.