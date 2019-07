publié le 10/07/2019 à 17:15

La première grande explication entre les candidats à la victoire au classement général de ce Tour de France est attendue, jeudi 11 juillet, lors de l'ascension finale vers La Planche des Belles Filles. Cette montée classée en 1re catégorie est longue de 7 km à 8,7% de pente moyenne.

C'est la 4e fois que ce sommet du massif des Vosges méridionales accueille une arrivée. Il y a deux ans (5e étape), la victoire était revenue à l'Italien Fabio Aru et le Britannique Christopher Froome (3e de l'étape) avait endossé le maillot jaune. En 2014 (10e étape), un autre Italien Vincenzo Nibali, lui aussi futur vainqueur de l'épreuve, avait fait coup double. En 2012 (7e étape), Froome avait gagné et son compatriote Bradley Wiggins pris le leadership pour ne plus le lâcher non plus ensuite.

Très vite après le départ de Mulhouse se présente la première ascension de 1re catégorie de cette 106e édition : le Markstein (10,8 km de montée à 5,4% de pente moyenne, sommet au km 43,5). Juste derrière se trouve le Grand Ballon, classé en 3e catégorie (1,3 km à 9%). Il y a ensuite le col du Hundsruck (2e catégorie, 5,3 km à 6,9%), le Ballon d'Alsace (1re catégorie, 11 km à 5,8%), le col des Croix (3e catégorie, 3,3 km à 6,1%) et le col des Chèvres (2e catégorie, 3,5 km à 9,5%) avant la Planche des Belles Filles.



Départ fictif à 13h05, lancé à 13h25. Arrivée prévue entre 17h39 et 17h58.

Tour de France 2019 : le profil de la 6e étape Crédit : Laurence SAUBADU / AFP