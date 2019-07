publié le 10/07/2019 à 15:24

Selon Mediapart, François de Rugy, à l'époque où il était président de l'Assemblée nationale et son épouse Séverine de Rugy, journaliste au magazine Gala ont multiplié les dîners privés fastueux à l'Hôtel de Lassay entre 2017 et 2018. Lors du compte-rendu des Conseil des ministres, François de Rugy a pris la parole pour se défendre des accusations.



"Il n'y a pas eu de dîner entre amis", assure le ministre de la Transition écologique et solidaire. Face à la polémique, il indique comprendre que "cela puisse interpeller les Français". Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, s'est aussi exprimer afin d'assurer que le ministre de la Transition écologique et solidaire conservait "bien évidemment la confiance" d'Emmanuel Macron et du gouvernement.

À table, homards, champagne et grands crus issus des caves de l'Assemblée nationale, comme un Mouton-Rothschild 2004 apparaissant sur une photo mise en ligne par Mediapart, sur laquelle Mme de Rugy pose. Est aussi évoquée une soirée de Saint-Valentin 2018 du couple Rugy. C'est à chaque fois le personnel de l'Hôtel de Lassay qui était mobilisé pour l'occasion, affirme Mediapart.