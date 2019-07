publié le 11/07/2019 à 07:00

Mieux vaut partir en duo qu'en solo ! En tout cas pour le porte-monnaie. C'est ce que révèle une étude de l'UFC-Que choisir dévoilée par RTL. En moyenne, une personne seule dépensera 53% de plus qu'une personne en couple, selon cette enquête.

Et là où le supplément est le plus élevé, c'est pour une croisière : vous pouvez payer votre croisière en solo plus cher que le prix total payé par un couple : jusqu'à 25% de plus. Alors que pourtant, vous consommez moins de boissons, moins de nourriture, vous occupez moins de sièges de spectacle tout seul qu'à deux.

Viennent ensuite les voyages combinés vol + hôtel, à l’étranger : cette fois, vous ne payez pas plus du double en étant tout seul mais les voyagistes appliquent quand même un surcoût moyen de 52% pour une personne seule.

Quant aux clubs vacances en France : le surcoût pour les célibataires varie entre 25 et 40%. L'UFC-Que Choisir a regardé aussi les prix pratiqués par les parcs d'attraction. Et là, la partie hôtelière du séjour est moins chère pour une personne que pour deux, sauf à Disneyland Paris, qui facture la même chambre plus cher à une famille monoparentale qu'à une famille avec deux adultes.

L'UFC-Que choisir dénonce ce matraquage des personnes seules sans réelles justifications économiques, qui représente en moyenne pour les vacanciers célibataires un surcoût de 400 euros par semaine.