publié le 11/07/2019 à 03:10

Le bilan n'est que provisoire et pourrait encore s'alourdir. Au moins six touristes ont perdu la vie dans la nuit du 10 au 11 juillet en Grèce, lors d'une tornade et de violents orages de grêle. Le ciel s'est déchaîné dans le département de Chalcidique, au nord du pays.

La chute d'un arbre a tué un Russe et son fils de deux ans dans un hôtel de la station balnéaire de Kassandra, à 70 kilomètres de Thessalonique, la deuxième ville de Grèce, selon les premières informations. Dans la localité proche de Propontida, un couple tchèque a péri quand leur caravane a été entraînée par de violentes rafales, et une Roumaine et son enfant ont été mortellement atteints lorsque le toit d'un bâtiment a été emporté, selon une source policière.

Au moins une trentaine de blessés ont été recensés, ont indiqué les autorités. La tornade a duré une vingtaine de minutes, selon des témoins interviewés par la télévision publique grecque ERT. "C'était un phénomène inédit", avec "des vents très forts" et "de violents orages de grêle", a déclaré le responsable de la Protection civile. Des images diffusées par ERT montrent des voitures renversées, des chutes d'arbres, des toitures emportées et des coulées de boue. Au moins 140 pompiers participent aux opérations de sauvetage, a indiqué le responsable de ce service, Vassilis Varthakoyannis.

ERT indique que le département de Chalcidique a été déclaré en état d'urgence, et le ministre de la Protection du citoyen, Michalis Chryssohoidis, s'est rendu sur place pour assister aux opérations des pompiers.

