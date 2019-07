publié le 10/07/2019 à 12:30

Au lendemain d'une étape plate pour l'essentiel entre Reims et Nancy, la route s'élève entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar, à travers les départements des Vosges, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Classée dans la catégorie "accidentée", cette 5e étape longue de 175,5 km promet une belle bagarre pour le maillot à pois et pour la victoire d'étape.

Quatre difficultés sont en effet répertoriées dont trois dans les 70 derniers km. En début de parcours, la côte de Grendelbruch (km 44, 3e catégorie) affiche 3,4 km de monté à 4,9% de pente moyenne). Il y a ensuite deux morceaux de 2e catégorie, la côte du Haut-Koenigsbourg au km 109,5 (5,9 km à 5,9%) puis la côte des Trois-Épis au km 140,5 (5 km à 6,7%). Reste la côte des Cinq Châteaux au km 156 (3e catégorie, 4,6 km à 6,1%).

Départ fictif de Saint-Dié-des-Vosges à 13h15, départ réel à 13h25. L'arrivée à Colmar est prévue entre 17h24 (à 44 km/h de moyenne) et 17h48 (à 40 de moyenne).

Tour de France 2019 : le parcours de la 5e étape Crédit : Laurence SAUBADU / AFP