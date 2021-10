Certains y voient une aberration ou même un sacrilège mais le vin en canette débarque bien dans l'Hexagone. C'est l'entreprise Cacolac, célèbre pour sa boisson chocolatée, qui se lance sur ce marché déjà très développé aux États-Unis et en Chine. Implantée dans la région de Bordeaux, Cacolac estime que les ventes pourraient être au rendez-vous.

Christian Maviel, patron et descendant direct du fondateur de Cacolac a toujours misé sur l'offensive et l'effet de surprise depuis qu'il dirige la société, fondée il y a 70 ans : "On a décidé d'aller s'amuser en purs Bordelais dans l'univers du vin". "On n'a aucune prétention de révolutionner le monde du vin à Bordeaux", affirme-t-il.

Sa démarche de mettre du vin dans des canettes d'aluminium paraît néanmoins osée au cœur de l’appellation Pessac-Léognan, où est implantée l'entreprise. "Les premières présentations ne sont pas passées toutes seules", explique Christian Maviel qui travaille avec un œnologue bordelais pour produire des vins provenant de toutes les régions : "Du Sud de la France pour les rosés, on a fait du blanc de Nouvelle-Zélande, du Sauvignon de la Napa Valley".

À cette gamme, le patron de Cacolac rajoute également "des vins carbonatés où on rajoute un peu de gaz et de bulles pour le rendre un peu plus festif et joyeux". À ce jour, aucun grand cru de Bordeaux ou d'ailleurs ne s'est manifesté pour mettre son vin dans ses canettes. "C'est bien dommage, peut-être demain, je ne sais pas", espère l'intéressé.

