Le volcan brûlant de la Puskas Arena s'est refermé sur les Bleus, tenus en échec samedi 19 juin 2021 à Budapest (1-1) par une équipe hongroise surchauffée par ses fervents supporters et ravie de retarder la qualification des champions du monde pour les huitièmes de l'Euro 2021.

L'attaquant tricolore Antoine Griezmann a fait part de sa déception lors d'une conférence de presse tenue dimanche. "On est même énervés... C'était un match compliqué avec une chaleur incroyable", a soufflé "Grizou", assurant que les Bleus allaient essayer de se rattraper mercredi face au Portugal : "Il va falloir répondre présent et bien préparer ce match tactiquement."

Samedi, l'ogre allemand a dévoré le Portugal (4-2). La Mannschaft a retourné les tenants du titre grâce à deux buts contre leur camp des défenseurs Lusitaniens Ruben Dias (35e) et Raphaël Guerreiro (39e), après des centres des latéraux allemands Robin Gosens puis Joshua Kimmich. Il reste désormais à espérer que cette écrasante victoire donne des idées aux Bleus.

À écouter également dans ce journal :

- Élections régionales et départementales : la participation au premier tour des scrutins s'établit à 26,72% dimanche à 17 heures en France métropolitaine, en chute libre par rapport aux régionales de décembre 2015 (43,01%) et départementales de mars 2015 (42,75%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

- Orages : 28 départements sont placés en vigilance orange dimanche par Météo France en raison d'un risque d'orages sur la moitié Est, après des intempéries qui ont causé des dégâts et coupures d'électricité samedi soir. Cinq départements - Aveyron, Lozère, Meurthe-et-Moselle, Moselle et Tarn - se sont ajoutés à 10 heures aux 23 déjà placés en vigilance orange, tous situés dans l'est de la France.

- Formule 1 : le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de France en dépassant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 2e, dans l'avant-dernier tour dimanche, sur le circuit Paul Ricard du Castellet.