publié le 10/06/2021 à 11:12

Même si c'est un sujet que vous connaissez bien, il peut être un peu difficile d’organiser vos idées pour en parler. RTL, en partenariat avec digiSchool, vous donne quelques conseils à appliquer pour cette partie du Grand oral, afin de le terminer en beauté.

Le Grand oral du bac aura lieu entre le lundi 21 juin et le vendredi 2 juillet 2021. Un moment opportun pour parler de votre orientation, puisque vous serez en pleine phase d’admission Parcoursup. Ou pour d’autres peut-être dans vos démarches de pré-inscription dans des établissements proposant des formations hors de la plateforme.

Rassurez-vous : cette partie du Grand oral ne consiste pas à justifier vos choix d’orientation. Aucun des jurés ne vous dira que vous avez eu tort de choisir votre cursus. En revanche, ils souhaiteront voir votre motivation et votre parcours de réflexion. Souvenez-vous, vous l’avez montré dans vos "projets de formation motivés". Vous pouvez donc vous inspirer de ces textes pour cette partie du Grand oral.

Entraînez-vous à vous exprimer (précisément) sur vos choix prioritaires

Il est essentiel que vous montriez au jury que vous comprenez les formations que vous visez. Soyez donc capable de les présenter de manière claire et succincte :

● intitulé exact de la formation

● lieu de la formation

● mode d’accès (sélectif, non sélectif, concours, etc)

● durée du cursus

● disciplines étudiées

● poursuite d’études possibles

● débouchés

● métiers préparés

Vous pouvez également montrer que vous connaissez les métiers et les secteurs qui vous attirent particulièrement.

Là aussi, c’est un détail qui compte. Le jury pourra vous demander comment vous avez trouvé la ou les formations que vous visez. Il faudra donc vous entraîner à expliquer comment vous les avez trouvées :

● Parcoursup

● ONISEP

● site de digiSchool

● salons étudiants

● rencontres avec des étudiants ou professionnels

● journées portes ouvertes

● conférences de présentation des établissements post-bac

● sites internet

Pour vous aider, vous pouvez rédiger quelques notes sur vos démarches et vous en servir de support pendant le Grand oral.

Parlez de vos spécialités et de vos activités extrascolaires

Il est également important de faire le lien entre vos spécialités et les attendus de votre future formation. L’objectif est de montrer la logique de votre projet. Pensez également à évoquer vos activités extrascolaires (sportives, associatives, artistiques, etc). Ainsi, vous pourrez mettre en avant certaines de vos qualités, et montrer qu’elles s’accordent avec vos choix d’orientation et même votre projet professionnel. Si vous êtes passionné, le jury le verra, et votre enthousiasme sera communicatif.



Si vous ne savez pas encore quel métier vous voulez faire, ce n’est pas grave. Il est tout à fait normal d’être en terminale et de ne pas savoir quel métier on veut faire plus tard. Si le jury vous pose la question et que vous ne connaissez pas la réponse, pas de panique. Vous n’aurez aucune sanction.



Il est aussi possible que le jury vous demande : "En quoi la question que vous avez choisie éclaire vos choix d’orientation voire votre projet professionnel ?" Et si ce lien n’est pas évident, ce n’est pas grave non plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre autre question, si celle-ci a plus de liens avec votre orientation.

Quelques exemples de questions que le jury pourra vous poser

● Quels sont vos principaux choix d’orientation sur Parcoursup, et pour quelles raisons avez-vous fait ces choix ?

● Quel est le lien entre la ou les spécialités que vous avez choisies et votre orientation ?

● Comment vous êtes-vous informé à propos de votre orientation ? Quelles démarches avez-vous entreprises ?

● Pour exercer le métier que vous envisagez, quelles sont les différentes voies d’orientation possibles ? Pourquoi avoir plutôt choisi celle-ci ?

● Quelles sont les qualités nécessaires pour le métier qui vous intéresse ? Pensez-vous « avoir » certaines de ces qualités ?



