C'est la nouveauté du bac 2021 : le grand oral. À partir du 21 juin, les élèves de terminale devront présenter un exposé oral d'une vingtaine de minutes devant un jury. Une épreuve du feu qui fait peur à beaucoup d'élèves.



Bien s'exprimer en public semble être devenu une compétence indispensable, au travail, comme dans la vie de tous les jours. "La vie se fait autant par l'écrit que par l'oral, il faut que l'école forme à ces deux compétences", explique Bertrand Périer, avocat et spécialiste de l'art oratoire.



Mais l'avocat voit aussi dans cet exercice l'occasion de rétablir une forme d'égalité sociale. "C'est un art qui aide à la conquête sociale. C'est pas seulement un message que l'on juge, c'est aussi une personnalité, c'est la voix, c'est le regard, c'est la posture, c'est le geste", détaille cet expert de la parole.

Les concours d'éloquence sont le pire ennemi de l'éloquence Bertrand Périer

Et même si les concours d'éloquence fleurissent un peu partout, pour Bertrand Périer ce sont des exercices purement esthétiques, plaisants certes, mais qui ne sont pas révélateurs de ce qu'est l'éloquence.

"Les concours d'éloquence sont le pire ennemi de l'éloquence", soutient l'avocat. Il explique que "la parole ce n'est pas une mécanique purement sophiste où l'on pourrait soutenir la veille quelque chose et le lendemain autre chose".

Qu'est-ce que l'art oratoire, la rhétorique? À l'heure des tweets, des messages en 140 signes et des raccourcis pourquoi l'éloquence est-elle devenue une valeur ajoutée et une valeur montante ? Comment l'acquérir ?



Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, décortiquent l'importance de bien savoir s'exprimer, avec Bertrand Périer, avocat, spécialiste de l'art oratoire et auteur du livre La Parole est un sport de combat, ainsi que du Petit manuel pour Grand Oral.

