Fête de la musique : "les mini-concerts dans les bars seront possibles", dit Bachelot

Il y a d'abord eu la surprise de Jean Castex sur la levée de l'obligation du port du masque en extérieur dès jeudi 17 juin, et la levée du couvre-feu dès dimanche, alors que la mesure était prévue pour le 30 juin. Et ce n'est pas terminé. Alors que la fête de la musique approche à grands pas, la ministre de la Culture a fait une annonce étonnante à la télévision. Roselyne Bachelot, a déclaré jeudi 17 juin sur France info, que "les mini-concerts dans les bars et les restaurants seront possibles".

Une phrase qui contredit le protocole sanitaire établi neuf jours plus tôt par le ministère de la Culture et qui disait que "comme l’année dernière, les concerts dans les bars et restaurants ne seront pas autorisés" pour ne pas "accroître les risques de contamination en intérieur". Finalement, en plus des concerts en extérieur, les bars devraient être autorisés à accueillir des petits concerts, ce qui n'est pas anodin vu les orages qui s'annoncent dans les prochains jours sur toute la France.

Le président de la République a par ailleurs annoncé qu'une fête aurait bien lieu à l'Élysée, lundi 21 juin avec "de la musique électro, des DJ" et en citant Jean-Michel Jarre et Cerrone. Il recevra le même jour les représentants des gérants de discothèques, dont les établissements sont fermés sans date de réouverture prévue.