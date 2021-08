Les infos de 5h - Télétravail : le retour au bureau s'annonce difficile

Le télétravail obligatoire, c'est fini. Dès le mercredi 1er septembre, les entreprises seront chargées de reprendre la main sur cette alternative au bureau. Un nouveau protocole sera publié ce mardi soir par le ministère du Travail. Mais il n'est pas toujours facile de faire revenir des employés habitués à travailler à distance.

Revenir travailler au bureau, c'est une chose, mais le faire sans traîner des pieds en est une autre. "Ils vivent des contraintes, des barrières sanitaires, les masques, la distanciation, très souvent les cantines ne sont pas en place", constate Daniel Weizmann, PDG d'Avantor. "La réflexion la plus fréquente c'est 'Vous me demandez de faire du télétravail mais au bureau, donc je préfère faire du télétravail chez moi'".

Vécu au premier abord comme une contrainte, le télétravail est finalement devenu un avantage pour Marie, qui s'imagine difficilement s'en passer totalement. "On se lève plus tard, on peut être en pyjama, c'est assez cool. On est moins dérangé, on travaille quand même plus efficacement chez soi", assure-t-elle.

Comme Marie, de nombreux salariés font leur marché depuis le retour au présentiel. Un casse-tête pour Alain Monteux, président de Tunstall. "La question c'est 'comment on sort de ce petit marché'. On est en train d'écrire une charte pour négocier et discuter avec les salariés pour mettre en place ces règles de façon durable, c'est notre travail de la rentrée", déplore-t-il. Contenter les salariés tout en créant du liant dans l'entreprise, un vrai travail d'équilibriste.

À écouter également dans ce journal

Afghanistan - L'armée américaine s'est totalement retirée d'Afghanistan dans la nuit du lundi au mardi, laissant le pays aux mains des talibans.

Passe sanitaire - Pas moins de 179.000 contrôles ont été effectués par les autorités en France, donnant lieu à 1.331 verbalisations selon une note consultée par RTL.

États-Unis - L'ouragan Ida a frappé de plein fouet la Louisiane. Le bilan s'élève à deux morts pour le moment et plus d'un million de foyers sont toujours privés d'électricité.