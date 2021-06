Fin du télétravail : 3 conseils pour se réadapter au bureau

Il est compliqué pour certains de retourner travailler dans son entreprise après des mois de télétravail. Pour bon nombre, les collègues ont manqué, l’ambiance de travail aussi mais après tous ces mois, il est probable qu'on se sente perdu, qu'on manque de repères.



Ce sentiment est normal après un changement aussi radical. Un conseil : opérez cette transition en douceur pour ne pas considérer ce retour au bureau comme un retour en arrière mais comme une nouvelle étape. Voici donc trois idées simples pour vous donner les moyens de vivre au mieux cette nouvelle organisation.



La première : faites la liste de vos émotions, ce qui vous met en colère, ce qui vous rend triste et ce qui vous fait peur. Dites tout sans chercher à minimiser, donnez une note entre 1 et 10 et refaites l’exercice tous les jours en rentrant du bureau. L’avantage principal c’est de les débloquer vos émotions négatives et mesurer leur évolution jour après jour.

La deuxième : raconter ce que le télétravail vous a appris sur vous et a changé dans vos habitudes. Cette expérience a forcément développé de nouvelles qualités que vous pouvez continuer à exploiter de retour dans l’open-space. C’est une idée que vous pouvez proposer à votre patron et vos collègues pour écrire une nouvelle page ensemble.



La troisième : emportez avec vous un objet ou une photo qui étaient posés sur votre bureau à la maison. C’est tout bête mais vous verrez que ça va vous rassurer, un peu comme le font les enfants avec leur doudou quand ils changent d’endroit.



Voilà une minute qui peut tout changer.