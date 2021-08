Alors que le Premier ministre Jean Castex, invité RTL ce jeudi 26 août, a assuré que le passe sanitaire dans les entreprises n'était pas d'actualité, n'excluant néanmoins pas un changement dans les semaines à venir si nécessaire, Benoît Serres, vice-président de l'association nationale des DRH, est allé dans son sens. Il a affirmé au micro de RTL Midi qu'il n'était "pour le moment pas question d'alourdir les contraintes des entreprises", ajoutant que la "situation n'est déjà pas simple mais que si cela venait à être mis en place, ce sera appliqué".

"On fait déjà tout en notre pouvoir pour faire respecter le port du masque en entreprise et cela mobilise l'attention de tous", assure-t-il. Le port du masque n'étant plus obligatoire dans certains lieux où le passe sanitaire est exigé depuis le 21 juillet, comme les cinémas, les salles de spectacle, les musées, dans les stades ou encore les casinos, "certaines personnes viennent reprocher à d'autres qui ne portent pas de masques que c'est à cause d'eux que la situation est encore alarmante... C'est une situation très complexe", déplore-t-il.

Interrogé sur le secret médical des salariés, le vice-président de l'association nationale des DRH certifie que "personne ne sait d'où vient le passe sanitaire, si c'est une vaccination, un test négatif ou encore un certificat de guérison. Cela se limite à vert ou rouge", faisant référence aux entreprises où le passe sanitaire est obligatoire, comme dans les Ehpad ou encore les centres hospitaliers.