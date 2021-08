Les infos de 18h - Emploi : le nombre de créations augmente au 2e trimestre

L'Insee annonce, ce vendredi 6 août, une nouvelle économique positive. En 2021, près de 240.000 emplois ont été créés en France. Une progression de 1,2% par rapport au 1er trimestre, qui ramène à un niveau près de celui qui existait avant la crise sanitaire.

Les voyants sont au vert partout : intérim, industrie, construction.... des emplois sont créés dans tous les secteurs d'activité. "Une bonne nouvelle", se réjouit la ministre du Travail Élisabeth Borne sur Twitter. La progression est deux fois plus importante que ce qu'avait prévu l'Insee. Cela confirme la bonne dynamique enclenchée au 1er trimestre, où 100.000 emplois avaient été créés.

Dans le détail, le rebond le plus fort concerne le secteur tertiaire marchand, qui regroupe notamment les métiers de l'hébergement et de la restauration. 195.000 postes ont été ajoutés, une progression de 1,7% entre avril et juin. Cela s'explique facilement : les Français se rendent massivement dans les bars et restaurants depuis la réouverture. Il faut donc embaucher.

Deux bémols tout de même : il manque encore 40.000 emplois dans ce secteur tertiaire marchand pour retrouver le niveau d'avant-crise, et la dynamique pourrait être freinée d'ici la fin de l'année par le variant Delta.

