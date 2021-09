Soldat tué au Mali : "Je veux être mariée à titre posthume à Maxime", confie sa compagne

La France va rendre un hommage national, dans l'après-midi de ce mercredi 29 septembre (16h30) aux Invalides, au caporal-chef Maxime Blasco, le 52e militaire français à avoir perdu la vie au Sahel depuis 2013. Mort au combat au Mali vendredi, ce militaire de 34 ans avait fait toute sa carrière au 7e bataillon de chasseurs alpins et avait été récemment décoré de la médaille militaire pour avoir sauvé des camarades lors d'un crash d'hélicoptère alors qu'il était blessé.

Cinq jours après sa mort, sa compagne, Alexandra, confie à RTL qu'elle souhaite se marier à titre posthume avec Maxime Blasco. Elle en fera la demande directement au président de la République, Emmanuel Macron, comme l'exige la loi. "J'ai demandé à être mariée à titre posthume à Maxime car c'était un désir qu'on avait. Je le fais pour honorer sa mémoire et porter son nom sera une fierté", explique-t-elle.

"Je vais lui demander juste à devenir sa femme de manière officielle et légale", indique Alexandra, avant de rencontrer le chef de l'État. "J'ai demandé à ma belle-famille leur accord et quand j'ai dis à mon fils que je faisais cette demande, il a crié de joie et était content car c'est ce qu'il a voulu. C'est important pour nous tous, pour nous reconstruire", témoigne-t-elle. "Je pourrais afficher fièrement de changer de nom et de devenir Madame Blasco", sourit la défunte du caporal-chef Maxime Blasco.

À écouter également dans ce journal

Football - Le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Manchester City (2-0) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, grâce notamment au premier but de sa recrue star, Lionel Messi. Le PSG est désormais leader du groupe A avec 4 points.



Politique - Yannick Jadot a remporté la primaire écologiste face à Sandrine Rousseau avec un score de 51,03 % des voix. Dans son discours de victoire, l'eurodéputé a dit vouloir être "le président du climat" et s’est montré très offensif contre l’extrême droite.

Justice - Gérald Darmanin, a annoncé mardi que la France a enclenché des procédures pour fermer six lieux de culte soupçonnés de faire la propagande de l'islamisme radical. Ces derniers sont situés dans la Sarthe, en Meurthe-et-Moselle, en Côte-d’Or, dans le Rhône et le Gard.