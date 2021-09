PSG-Manchester City : Mbappé, Messi et Neymar enflamment la toile avec une photo triomphante

Neymar, Mbappé et Messi à l'entraînement avec le PSG le 28 août 2021

C'est un cliché qui ne manquera pas de faire le tour du monde. Quelques instants après la probante victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester City (2-0), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, mardi 28 septembre, le Brésilien Neymar a posté une photo dans le vestiaire, tout sourire, avec ses deux compères du redoutable trio offensif parisien : Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Les trois stars, décisives sur les deux buts du PSG, sont parvenues à faire déjouer le dernier finaliste de la coupe aux grandes oreilles, qui s'est incliné pour la première fois de son histoire face au club de la capitale.

Le potentiel des trois hommes a de quoi faire frémir toutes les plus grandes défenses d'Europe et ce n'est pas Thiago Silva, ancien capitaine du PSG et vainqueur de la Ligue des Champions l'an dernier avec Chelsea, qui dira le contraire. "J'espère ne pas vous rencontrer de sitôt", a ironisé le défenseur brésilien en commentaire.

Une autre photo a également amusé les internautes sur Twitter. Dans les derniers instants du matchs, alors que les Citizens ont obtenu un coup-franc aux abords de la surface parisienne, Lionel Messi s'est allongé au pied du mur, derrière ses partenaires, pour contrer un éventuel tir à ras de terre. Finalement, la tentative de Riyad Mahrez est passé largement au-dessus de la cage de Gianluigi Donnarumma. Au grand bonheur des supporteurs présents au Parc des Princes, qui était à guichets fermés.