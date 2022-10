Le bout du tunnel s'éloigne encore sur le front des carburants, la situation reste totalement bloquée ce jeudi 13 octobre. Elisabeth Borne avait évoqué le week-end dernier une amélioration progressive tout au long de la semaine, alors qu'Emmanuel Macron a évoqué mercredi soir une amélioration la semaine prochaine.

Les discussions chez TotalEnergies ont tourné court mercredi soir. De son côté, le gouvernement a lancé les premières réquisitions parmi les salariés grévistes sur le site de la raffinerie Esso Exxon Mobil, en Seine-Maritime. Même s'ils s'y attendaient, les syndicats ont pris un coup de massue lorsqu'un huissier de justice est entré dans la raffinerie pour signaler à deux salariés qu'ils étaient réquisitionnés.

Les deux opérateurs se sont pliés à cette injonction et ont ouvert les vannes qui alimentent le pipeline et la cuve pour camion-citerne. Ces deux salariés n'avaient pas le choix. "C'est la loi, donc on respecte la loi. Même si on va tout faire pour la contrer au niveau de la justice", lance un salarié de la raffinerie. "C'est un dispositif légal qui est utilisé, que nous on conteste. Donc on va faire un référé, notre avocat nous a transmis tous les documents. Ça va peut-être prendre un peu de temps, (…) mais on va contrer cette décision qui est scandaleuse".

Même si la pilule a du mal à passer pour les syndicats, ce jeudi matin deux autres salariés réquisitionnés vont eux aussi ouvrir les vannes de leur raffinerie.

