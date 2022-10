Nouveau scandale dans le football français, notamment du côté du Paris Saint-Germain, accusé d'avoir sollicité une "armée numérique", via une agence spécialisée, afin de mener des raids sur les réseaux sociaux contre certaines cibles comme des médias, voire certains de ses joueurs. "Tout a été fait en collaboration avec le club", affirme à RTL Frédéric Geldhof, ancien directeur des opérations de UReputation, filiale de l’agence Digital Big Brother (DBB), que Mediapart désigne comme l'agence au service du PSG dans son enquête du mercredi 12 octobre.

UReputation a été "chargée de mener des raids très violents et souvent grossiers contre de nombreuses cibles", explique nos confrères. Des médias jugés "hostiles" au club, à commencer par Mediapart, en auraient fait le frais. Autre cible, le supporter giflé par Neymar en finale de Coupe de France, et des personnalités du club comme Adrien Rabiot et même Kylian Mbappé "lorsqu’il a laissé entendre qu’il pourrait quitter le club en 2019". Le PSG a "fermement démenti" ces accusations. "Le Club n'a jamais contracté avec une agence pour nuire à qui que ce soit", peut-on lire dans un communiqué.

Uns stratégie mise en place par le PSG

Pourtant, Frédéric Geldhof nous confirme l'existence d'une collaboration avec le Paris Saint-Germain (PSG). Il affirme qu'il était en contact avec le directeur de la communication de l’époque, Jean-Martial Ribes, et avoir déjà rencontré Nasser al-Khelaïfi, le président du club, pendant des rendez-vous. "Notre rôle était de mettre en musique sur les réseaux sociaux et sur Internet la stratégie de la direction de la communication du client (le PSG, ndlr)", assure-t-il.

S'il ne dévoile pas le contenu des messages que son équipe diffusaient, Frédéric Geldhof assure que "les ennemis étaient les rumeurs qui pouvaient courir sur l'un ou sur l'autre" et que ce qui a été diffusé via leurs comptes sur les réseaux sociaux, "ce sont des choses qui ont été demandées par le client". "Tout ce qui a été fait a été fait en collaboration avec le client, dans une stratégie globale mise en place par la direction de la communication", soutient-il encore, avant de conclure : "Que le PSG puisse dire 'non, non, on ne les connaît pas, c’est étonnant'”.

