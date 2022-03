Les infos de 5h - Mort d'Yvan Colonna : à Cargèse, l'émotion est encore vive avant les obsèques

C'est ce vendredi à 15h qu'auront lieu les obsèques d'Yvan Colonna à Cargèse en Corse-du-Sud. Jeudi, plusieurs centaines de personnes se sont réunies sur le cercueil du nationaliste à Ajaccio. L'association du corps préfectoral de Corse appelle pour cet après-midi au respect et à la retenue.

Sur les routes pour monter à Cargèse, on peut lire plusieurs insultes aux policiers inscrites sur les murs ou des messages "gloire à toi Yvan" ou "État Français assassin". Dans ce village, la parole est plutôt rare : "Yvan Colonna, c'est la famille, on se connait tous. On est tous dans la peine, on pense aux parents qu'on adore et notre petit Yvan. Il était adorable", confie une habitante.

Parti d'ici menotté, c'est dans un cercueil que revient Yvan Colonna. Antoine Forget, le curé de Cargèse va présider les obsèques cet après-midi : "on voulait bien sûr qu'il revienne ici vivant, surtout les parents. Le déplacement est très difficile en raison de leur âge. Lui a toujours proclamé son innocence, mais ce n'est pas à moi d'en juger. On doit accompagner Yvan Colonna dans la dignité, Cargèse n'attend que ça", explique-t-il.

Yvan Colonna sera ensuite inhumé dans une petite chapelle privée qui appartient à sa famille, juste à l'entrée du village.

