REPORTAGE - Mort d'Yvan Colonna : des veillées d'hommage dans toute la Corse

La Corse honore la mémoire d'Yvan Colonna. Alors que la date des obsèques du militant indépendantiste corse, qui a perdu la vie lundi à la suite de son agression subie en prison le mercredi 2 mars, n'a pas encore été fixée, une autopsie a été pratiquée à l'hôpital de La Timone à Marseille. Selon nos informations, le corps d'Yvan Colonna pourrait être rendu à sa famille dès ce jeudi 23 mars.

Sur l'île de Beauté, l'heure est au recueillement et quelques rassemblements se sont déroulés dans le calme, mercredi. Des défilés et des veillées ont eu lieu en mémoire de celui qui était déjà considéré en Corse comme une figure nationaliste. Sa mort brutale lui confère désormais un statut de quasi-héros local, faisant presque oublier sa condamnation pour l'assassinat du préfet Érignac, en 1998.

Environ 300 Corses se sont rassemblés en silence, au coucher du soleil, à Ajaccio. L'un explique sa présence "d'abord pour rendre hommage à Yvan Colonna et ensuite pour montrer qu'à un moment donné il va falloir que l'État français comprenne que la Corse on ne peut pas la traiter comme elle a été traitée depuis des années".

"La Corse est fière de toi"

Âgé de 70 ans, Danielle évoque quant à elle la mémoire de l'homme et non du terroriste, elle qui avait défilé il y a plus de vingt ans pour réclamer l'arrêt des violences : "Je ne le considère pas comme un héros mais je suis là ce soir pour me recueillir parce que la façon dont il est mort nous semble aberrante". La veillée s'achève avec la prière de l'évêque, à genoux devant la photo d'Yvan Colonna, conclue par ses mots troublants : "La Corse est fière de toi".