Des dynamiques confortées ? À 16 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les candidats entrent dans la dernière ligne droite de la campagne. Selon le sondage BVA pour RTL et Orange, Emmanuel Macron obtient 28% des intentions de vote. Le candidat-président perd deux points par rapport à la vague précédente. Marine Le Pen, elle, gagne un point et atteint 19%. La candidate RN "poursuit sa dynamique, note BVA. Elle apparaît clairement aujourd’hui comme la candidate la plus en mesure de figurer au second tour, face à Emmanuel Macron".

Jean-Luc Mélenchon enregistre la plus forte progression par rapport à la semaine dernière avec 14,5%, soit 1,5 point de hausse. Le candidat de la France insoumise qui arrivait à égalité avec Éric Zemmour dans le sondage de la semaine dernière, l'a distancé. "Sa hausse est continue depuis début février et il a progressé de 5,5 points en l’espace de moins de deux mois (...) Il progresse de façon générale chez les sympathisants de gauche, toutes tendances confondues, en particulier chez les sympathisants PC et EELV. La musique sur 'le vote utile à gauche' semble commencer à se faire entendre", note le sondeur.

Le candidat Reconquête est à 11% des intentions de vote (-2 points) et Valérie Pécresse à 10,5% (+0,5 point). L'écologiste Yannick Jadot gagne 0,5 point et atteint les 6% d'intentions de vote. Il est suivi par le candidat communiste Fabien Roussel à 3% selon notre sondage (-0,5%). Jean Lassalle est donné à 2,5% (+1 point), suivi par la candidate socialiste Anne Hidalgo (2% ; -0,5 point), le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (1,5% ; -0,5 point), le candidat NPA Philippe Poutou (1,5% ; +1 point) et la candidate Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud (0,5% ; =).

Dans l'hypothèse d'un second tour qui opposerait Emmanuel Macron à Marine Le Pen, "le résultat serait bien plus serré qu’en 2017 : 56% pour Emmanuel Macron, contre 44% pour Marine Le Pen, soit 10 points de plus pour elle et 10 points de moins pour lui", analyse BVA.

Autre scenario testé : un second tour entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le candidat-président obtiendrait alors 64% des intentions de vote et le candidat de la France insoumise 36%.