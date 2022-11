De nombreux retraités peinent à recevoir leur pension de retraite dans les temps. Il y aurait 21.000 dossiers en retard depuis le début de l'année, selon les chiffres officiels de l'administration. Ce serait beaucoup plus selon les syndicats, qui expliquent ces retards par des problèmes d'organisation, des bugs informatiques et des sous-effectifs.

Héléna est retraitée depuis le 1er octobre 2021, et pendant un an, elle n'a pas touché sa pension de retraite : "J'ai le droit à 1.300 euros par mois. Ils m'ont dit 'vous avez une carrière simple, il n'y aura aucun problème'. Je suis resté un an sans revenu, c'est très stressant, j'ai mis ma vie entre parenthèses en faisant attention à tout".

Et de poursuivre : "Quand j'appelais, il fallait attendre une semaine à 10 jours. J'ai eu des moments où j'ai eu envie de pleurer. J'ai demandé de l'aide aux services sociaux et j'ai commencé à ne plus payer mon loyer. J'ai toujours été salariée et pas au chômage, il n'y a aucune dignité et aucune reconnaissance. C'est une situation que je ne souhaite à personne."

À écouter également dans ce journal

Grippe - La vaccination est ouverte à tous à partir d'aujourd'hui. Pour se faire vacciner, pas besoin d'ordonnance, il suffit de se rendre chez le pharmacien et prendre rendez-vous, ou chez un médecin, une sage-femme ou un infirmier.

G20 - Sans Vladimir Poutine, grand absent du sommet, le président indonésien a déclaré, en ouverture, qu'il fallait "mettre fin à la guerre en Ukraine" et "éviter une nouvelle Guerre mondiale."

Carburants - Les automobilistes se jettent sur les stations à la veille de la baisse de la ristourne mise en place par le gouvernement, qui passera de 30 à 10 centimes, et celle de Total qui passera de 20 à centimes par litre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info