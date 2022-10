Grippe : tout ce qu'il faut savoir sur la campagne de vaccination

On est encore très loin de l'épidémie, mais la grippe est déjà là. Les syndromes grippaux représentent en ce moment 2% des actes de SOS médecins et 1% des passages aux urgences, selon le dernier bilan de Santé publique France.

Cette circulation virale est évidemment encore très faible, mais les virologues soulignent que cette année, le virus est en avance. Hormis les deux hivers précédents, au cours desquels la grippe n'avait quasiment pas circulé grâce aux gestes barrières et aux confinements, on commence plutôt à observer les premiers cas de grippe fin novembre, ou en début décembre.

Selon les virologues, cette avance sur le calendrier s'explique par la baisse de notre immunité collective. La grippe n'ayant quasiment pas circulé depuis 3 ans, nos organismes sont moins immunisés cette année. Le virus circule donc plus facilement parce qu'on est plus susceptibles de l'attraper.

Les plus fragiles sont appelés à se vacciner au plus vite

C'est dans ce contexte que démarre ce 18 octobre la campagne de vaccination. Pendant un mois, seuls les plus à risques sont éligibles à la vaccination : les malades chroniques, les personnes souffrant d'obésité (avec un IMC supérieur à 40), les femmes enceintes, le personnel soignant, les aide à domicile, et toutes les personnes de plus de 65 ans.

La plupart de ce public cible a reçu ces dernières semaines un courrier de l'Assurance maladie contenant un bon de prise en charge. Il faut le présenter en pharmacie pour recevoir son vaccin gratuitement. Les personnes qui ne l'auraient pas reçu, ou qui l'auraient égaré, peuvent se tourner vers leur médecin, leur infirmier, ou leur pharmacien. Ils pourront leur remettre un nouveau bon de prise en charge.

Priorité est donnée pendant les 4 prochaines semaines à ces publics plus à risque de formes graves de la grippe. Après le 15 novembre, cette vaccination sera ouverte à tous ceux qui le souhaitent.

4 vaccins antigrippaux : lequel choisir ?

Cet hiver, quatre vaccins contre la grippe peuvent être prescrits. Trois de ces vaccins peuvent être administrés à partir de l'âge de 6 mois (Fluarix Tetra, Influvac Tetra, et Vaxigrip Tetra), et le quatrième est réservé aux plus de 65 ans.

Ce vaccin, baptisé Efluelda et développé par le laboratoire Sanofi, est réservé aux plus âgés car il contient 4 fois plus d'antigènes que les autres. Ce vaccin plus fortement dosé permet de protéger plus efficacement les plus âgés, qui ont un système immunitaire plus affaibli.

Efluelda a été administré pour la première fois l'hiver dernier. Comme les autres vaccins grippe, il est bien toléré. Les effets secondaires attendus après l'injection sont des maux de tête, des courbatures, une douleur au point d'injection, et possiblement un peu de fièvre.

Par ailleurs, les autorités de santé recommandent fortement aux plus de 65 ans de recevoir en même temps ce vaccin antigrippal et leur rappel contre le Covid. Cette co-vaccination est sans risque, et n'amplifie pas les effets secondaires.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info