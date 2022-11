Réforme des retraites : où en est-on ?

"Si on veut réussir, si on veut avancer, on n'a pas d'autre choix que de travailler davantage", a déclaré Emmanuel Macron. Il a confirmé qu'il souhaitait repousser l'âge légal de départ à la retraite avant la fin de son mandat, à 64, 65 ans. La réforme se fera. On l'a compris, on se met à la place de tous les Français qui seront bientôt concernés.

Est-ce qu'on sait qui sera concerné ? Cela dépend du scénario retenu à la fin. On a quand même un canevas de retraites qui se dessine. Si la réforme acte la retraite à 65 ans : concrètement, si vous avez 61 ans ou moins, vous êtes potentiellement concernés. Plus vous êtes jeune, plus l'impact de la réforme sera important puisqu'on va décaler petit à petit l'âge de la retraite.

Si vous êtes né en 1964. Vous avez 58 ans. Le cas général, c'est que vous allez devoir attendre 63 ans et quatre mois pour partir à la retraite. Plus vous êtes jeune, plus vous serez concerné. Donc si vous avez 40 ans par exemple, vous vous allez devoir attendre au moins 65 ans.

Le plan B

La retraite à 65 ans ? C'est l'idée de départ d'Emmanuel Macron. 64 ans, c'est juste le plan B pour dire qu'ils ont écouté et consulté. En réalité, si l'âge de départ n'était repoussé qu'à 64 ans, cela veut dire que les salariés vont compenser autrement puisque de toute façon, il va falloir faire rentrer des sous dans les caisses de l'Etat.

Donc, si on va en âge de départ à 64 ans, cela veut dire qu'en parallèle, il va falloir cotiser plus longtemps. Ce n'est pas la grande réforme avec la retraite à point. On recule l'âge du départ, on fait rentrer de l'argent dans les caisses. C'est la base de cette réforme.

Quid des carrières longues ?

Ça donne un cap au quinquennat. Emmanuel Macron veut sa réforme et a recours à un vocabulaire parfois très maritime : il a parlé de "tempête" et de "cap". Cela risque de faire monter d'un cran la tension sociale parce que le président veut s'attaquer aux carrières longues, aux régimes spéciaux.

Les carrières longues, ce sont les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes avant 20 ans. Aujourd'hui, ils peuvent partir à partir de 60 ans. Il y a aussi les régimes spéciaux. Les conditions de départ attractives à la retraite, ça va être le même âge pour tout le monde. C'est fini les régimes spéciaux. Et ça, effectivement, quand on parle de tensions sociales, il faut s'attendre potentiellement à un hiver assez chargé sur le front des mobilisations.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info