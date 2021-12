Un nouveau Conseil de défense sanitaire doit se tenir ce vendredi 17 décembre alors que plus de 1.800 patients se trouvent aujourd'hui en réanimation. Dans le cadre de la recrudescence de l'épidémie, faut-il sanctionner les Français qui utilisent un faux passe sanitaire ? Pour le ministre de la Santé, la réponse est non. Il plaide pour une forme de tolérance envers ceux qui se feraient connaitre.

"Je préfère 1.000 fois qu'une personne, qui a fait confiance à de mauvais esprits, qui a souvent payé pour disposer d'un faux passe sanitaire et qui a aujourd'hui légitimement peur pour lui et qui dit 'J'aimerais bien me faire vacciner mais là je suis coincé', je préfère que cette personne puisse se faire vacciner et qu'on efface l'ardoise plutôt que donner le sentiment à cette personne que si elle se présente chez son médecin, on va commencer à faire une procédure judiciaire avant de le protéger", a déclaré Olivier Véran. "L'enjeu pour nous est sanitaire aujourd'hui davantage que moral".

"Il n'y a pas de projet, pas de loi, pas de circulaire. Je dis juste que je ne trouve pas ça complètement aberrant dans la situation particulière dans laquelle nous sommes aujourd'hui", justifie le ministre.

"Traquer ceux qui font des faux passes"

À défaut de sanctionner les personnes qui ont bénéficié d'un faux passe sanitaire, Olivier Véran étrille les professionnels de santé qui ont distribué ou vendu ces documents falsifiés. "En revanche, qu'on aille chercher, traquer ceux qui font des faux passes. Les médecins ou les professionnels de santé qui font de faux passes, de fausses injections de vaccin, tolérance zéro", insiste le ministre de la Santé.

"Je ferai moi-même les articles 40 s'il le faut aux procureurs. Là-dessus je n'ai aucune empathie pour des professionnels comme ça", a-t-il conclu.

